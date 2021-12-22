Более четверти украинцев уже сталкивались с отключением света

26,1% украинцев сталкивались со случаями отключения электроэнергии в своем доме с начала текущего отопительного сезона, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 13-16 декабря.
Утверждают, что не сталкивались с отключениями, 73,2%.
Респондентов также спрашивали об их отношении к покупке электроэнергии у Беларуси. 32,4% считают, что это необходимо во избежание отключений, а 33,5% считают это опасным, поскольку Беларусь и РФ будут общим Союзным государством, а еще 9,8% считают это недопустимым ввиду того, что это поддержка режима Александра Лукашенко. При этом четверть респондентов (24,3%) не смогли определиться со своим мнением.
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) среди 1203 респондентов старше 18 лет из всех подконтрольных правительству регионов Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.
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