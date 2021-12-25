В Нидерландах вводят локдаун из-за нового штамма «омикрон»

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении с 25 декабря локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19.
По его словам, такие меры необходимы из-за распространения штамма COVID-19 «омикрон».
«На нас обрушивается пятая волна пандемии, вызванная «омикроном», — сказал Рютте.
Локдаун продлится до 14 января. Будут закрыты бары, рестораны и магазины, которые не торгуют необходимыми для жизни товарами, спортивные залы, парикмахерские, кинозалы и театры, парки аттракционов.
Кроме того, строго ограничиваются социальные контакты: нидерландцы могут одновременно принять не более двух посетителей, на открытом воздухе могут встретиться максимум четыре человека. В качестве исключения в дни западного Рождества 24, 25 и 26 декабря можно будет пригласить к себе до четырех гостей.
В Нидерландах более 70% населения полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции. В пятницу в стране выявили 15 тыс. новых случаев заражения.
Отмечается, что среди новых случаев заражения коронавирусом доля «омикрона» удваивается каждые два-три дня. В Амстердаме среди зараженных уже 25% приходится на новый штамм.
«Омикрон», как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям.
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