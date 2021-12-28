Войти
Волкер призвал ввести санкции против России «немедленно»
позиция
Волкер призвал ввести санкции против России «немедленно»
«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском
дружба народов
«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Омикрон стал доминирующим штаммом коронавируса в Нидерландах

315
Омикрон стал доминирующим штаммом коронавируса в Нидерландах

Вариант коронавируса «омикрон» теперь является доминирующим в Нидерландах. Об этом сообщил во вторник Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

«С этой недели на данный штамм приходится более 50% всех выявляемых случаев заражения, — отметили эксперты. — Это значит, что „омикрон“ заменил „дельту“ в качестве доминирующего варианта в Нидерландах».

На прошлой неделе в стране было выявлено 84,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, что на 11% меньше, чем неделей ранее. Однако в институте считают, что из-за «омикрона» в ближайшем будущем цифры опять пойдут вверх и число случаев госпитализации также увеличится.

Читайте также: Запасы газа в хранилищах Украины уже ниже 15 млрд кубометров

С целью предотвращения слишком быстрого распространения варианта «омикрон» власти Нидерландов с 19 декабря ввели в стране практически полный локдаун. Продолжают работать лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения, такие как библиотеки и школы вождения. Все другие магазины, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские закрыты. Жителям страны настоятельно рекомендуется оставаться дома, избегать скоплений людей, соблюдать меры социального дистанцирования и принимать не более двух гостей в день (за исключением Нового года, когда можно будет принять до четырех человек). Меры введены до 14 января 2022 года, однако в случае необходимости могут быть продлены.

Нидерланды, омикрон
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 28 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016