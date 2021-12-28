Омикрон стал доминирующим штаммом коронавируса в Нидерландах

Вариант коронавируса «омикрон» теперь является доминирующим в Нидерландах. Об этом сообщил во вторник Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.
«С этой недели на данный штамм приходится более 50% всех выявляемых случаев заражения, — отметили эксперты. — Это значит, что „омикрон“ заменил „дельту“ в качестве доминирующего варианта в Нидерландах».
На прошлой неделе в стране было выявлено 84,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, что на 11% меньше, чем неделей ранее. Однако в институте считают, что из-за «омикрона» в ближайшем будущем цифры опять пойдут вверх и число случаев госпитализации также увеличится.
С целью предотвращения слишком быстрого распространения варианта «омикрон» власти Нидерландов с 19 декабря ввели в стране практически полный локдаун. Продолжают работать лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения, такие как библиотеки и школы вождения. Все другие магазины, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские закрыты. Жителям страны настоятельно рекомендуется оставаться дома, избегать скоплений людей, соблюдать меры социального дистанцирования и принимать не более двух гостей в день (за исключением Нового года, когда можно будет принять до четырех человек). Меры введены до 14 января 2022 года, однако в случае необходимости могут быть продлены.
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