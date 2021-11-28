В Нидерландах у 13 людей выявили омикрон-штамм коронавируса

У 13 человек, прибывших из ЮАР в Нидерланды, выявлен штамм коронавируса «омикрон», сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).
«26 ноября 624 пассажира, прибывшие из ЮАР, были протестированы на коронавирус в аэропорту Схипхол. Из них 61 человек получил положительный результат теста. Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант „омикрон“ был выявлен в 13 положительных тестах», — говорится в сообщении института.
При этом отмечается, что исследование ещё не завершено, новый штамм может быть обнаружен у большего числа пассажиров рейсов из ЮАР.
Два рейса из ЮАР прибыли в голландский аэропорт Схипхол в пятницу. Пассажиров держали в аэропорту до поздней ночи — все они должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус и дождаться результата.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон».
Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
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