В Африке за неделю смертность от COVID-19 возросла на 72%

Смертность в Африке от последствий заражения коронавирусом COVID-19 возросла на 72% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В целом в мире количество смертей от последствий заражения COVID-19 снизилось на 4% по сравнению с данными за прошлую неделю. Этот показатель, тем не менее, вырос в Юго-Восточной Азии (на 9%) и на американском континенте (на 7%). В остальных частях света количество смертей от последствий заболевания COVID-19 снизилось.

В общей сложности за неделю было зафиксировано около 44,6 тыс. вызванных COVID-19 смертей по всему миру.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 20 по 26 декабря врачи зафиксировали около 5 млн новых случаев заражения коронавирусом в мире. Больше всего заболеваемость выросла в Северной и Южной Америке (на 39%). Также на 7% выросло число выявленных новых случаев заражения в Африке. В остальных регионах заболеваемость за неделю упала или практически не изменилась. Общемировая заболеваемость COVID-19 за неделю возросла на 11% по сравнению с предыдущей неделей.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 282,8 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 5,4 млн смертей от последствий заболевания.