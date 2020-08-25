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В Африке полностью искоренили полиомиелит

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В Африке полностью искоренили полиомиелит

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила во вторник всю Африку полностью свободной от опасной болезни — полиомиелита.

«Полиомиелит окончательно искоренен в Африке», — заявила министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго Жаклин-Лидия Миколо. Она, как передает ТАСС, председательствует на проходящей в столице Республики Конго Браззавиле 70-й сессии регионального комитета ВОЗ по Африке. В заседании, которое велось в формате видеоконференции и транслировалось в социальных сетях, принимали участие министры здравоохранения 47 африканских государств.

Решение о том, что во всех странах Африки полностью искоренен последний из сохранившихся в мире естественный возбудитель полиомиелита — тип 1 дикого полиовируса — было принято независимой Африканской региональной комиссией по сертификации. Представители комиссии сделали на сессии специальное заявление об отсутствии в Африке возбудителей полиомиелита и передали ВОЗ соответствующий сертификат.

Члены комиссии завершили в начале текущего лета соответствующую проверку последних четырех стран континента, где в предыдущие годы отмечались заболевания полиомиелитом. Это — Нигерия, Камерун, Центральноафриканская Республика и Южный Судан. По результатам тщательных исследований установлено, что ни в одной из них нет дикого полиовируса, а системы здравоохранения этих государств выполняют все необходимые профилактические работы, включая поголовное вакцинирование детей.

Последний случай инфицирования диким полиовирусом был выявлен в Африке в 2016 году, в Нигерии. За десятилетие до этого — в 1996 году — в Африке насчитывалось 75 тыс. детей, парализованных возбудителями полиомиелита.

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В мире только в двух странах — Пакистане и Афганистане — продолжают регистрироваться новые случаи заболевания полиомиелитом. Полиомиелит или детский спинномозговой паралич является вирусным инфекционным заболеванием. Обычно болезнь поражает детей в возрасте до пяти лет. Вакцины против полиомиелита были изобретены в середине прошлого века, что к середине 60-х годов привело к практически повсеместному искоренению этого заболевания, за исключением самых бедных стран мира.

Африка, ВОЗ, полиомиелит
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