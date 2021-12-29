Во Франции зарегистрирован очередной рекорд заражений коронавирусом

Национальное агентство общественного здравоохранения Франции объявило во вторник вечером, что 179 тыс. 807 человек заразились COVID-19 в стране в течение последних 24 часов.
Это абсолютный рекорд среди результатов, фиксировавшихся за сутки с начала пандемии.
Телеканал BFMTV в связи с этими цифрами напомнил, что министр здравоохранения Оливье Веран на минувшей неделе заявил, что количество ежедневных заражений коронавирусом достигнет в стране 100 тыс. в конце рождественско-новогодних праздников. Однако последние цифры далеко превосходят этот прогноз, и уже в прошлую субботу было зарегистрировано более 104 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.
СМИ приводит официальные данные, согласно которым коронавирус поражает, прежде всего, невакцинированное население. Статистика показывает, что 5,3 млн лиц старше 12 лет еще не получили ни одной дозы вакцины, в том числе более одного миллиона людей старше 65 лет.
В то же время отмечается, что успешно проходит кампания дополнительных, бустерных, прививок. Более 23 млн французов получили третью дозу вакцины, что означает охват 88% тех, кто сделал вторую инъекцию семь месяцев назад.
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