Стефанчук придумал еще одну государственную награду

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает расширить список видов государственных наград за счет «статуса народного депутата — учредителя государственной независимости Украины».
Соответствующий законопроект № 6493 «О статусе народного депутата — учредителя государственной независимости Украины» зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает сайт парламента.
Автор законопроекта предлагает внести изменения в закон Украины о государственных наградах, расширив виды государственных наград за счет «статуса народного депутата — учредителя государственной независимости Украины».
Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью принятия законопроект является чествование народных депутатов — учредителей государственной независимости Украины и определение их правового статуса.
Реализация законопроекта не предусматривает затрат из государственного бюджета, изготовление удостоверений и нагрудных знаков основателей государственной независимости Украины будет осуществляться за счет средств, предусмотренных сметой расходов на осуществление полномочий Верховной Рады.
В пояснительной записке отмечается, что заслуживают чествования на государственном уровне народные депутаты, которые провозгласили Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и/или одобрили Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, и/или поддержали постановление Верховной Рады Украинской ССР «О провозглашении независимости Украины» 24 августа 1991 года.
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