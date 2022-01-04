Госкино в 2021 году не запретило ни одного российского фильма

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2021 году не запретило трансляцию ни одного российского фильма, а к демонстрированию допущены три.

«В соответствии с требованиями законодательства Украины, экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Госкино в 2021 году просмотрела три фильма производства Российской Федерации, а именно: „Магические приключения огонька“ (2020), „Тайна Карлоса Кастанеды“ (2018), „Ганзель, Гретель и агентство магии“ (2021)», — говорится в ответе Госкино на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что на основании выводов членов комиссии все фильмы были допущены для кинотеатрального и публично-коммерческого показов на территории Украины. Также на все три фильма выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов.

В связи с этим отмечается, что в 2021году в Госкино не выявили нарушения норм закона «О кинематографии».

Как сообщалось, Госкино запретило в 2018 году три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов, в 2019 году — запретило пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался Владимир Зеленский, который был избран президентом Украины, в 2020 году — не запретило ни одного российского фильма, а к демонстрированию допущен один.