Стефанчук во второй раз заболел COVID-19

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук повторно заболел коронавирусом.

«Новый год начался с новых хлопот — коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное», — написал Стефанчук в Фейсбуке в четверг.

По его словам, он сделал тест только потому, что у дочери повысилась температура.

Спикер призвал всех не забывать о масках, дезинфекции рук и дистанции.

«И, конечно, вакцинация! Безусловно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что болезнь будет протекать легче без осложнений. На это и надеюсь», — отметил Стефанчук.

Он также попросил тех, кто контактировал с ним в последние дни, сдать тест.