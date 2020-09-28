«Слуга народа» хочет проводить заседания Рады по видеоконференции

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает рассмотреть в ближайшее время законопроект о проведении пленарных заседаний в режиме видео-конференций.
«Я попросил бы вас, учитывая то, какая ситуация по коронавирусу и в стране, и в стенах Верховной Рады, все-таки пересмотреть возможность возвратиться к рассмотрению законопроекта № 3250, который был внесен (в Верховную Раду — Ред.) одним из первых в Европе, но к большому сожалению так и остался не рассмотренным. Это об удаленном голосовании Верховной Рады», — сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что цель данного законопроекта — в такой критической ситуации сохранить возможность деятельности законодательного органа.
Законопроект № 3250 устанавливает основы и порядок проведения пленарных заседаний Верховной Рады и парламентских комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения Covid-19.
Авторами законопроекта являются первый вице-спикер и его брат Николай Стефанчук (фракция «Слуга народа»).
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