Стефанчук тоже заболел COVID-19

У первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.
Об этом он сам написал на своей Facebook-странице.
«Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя», — написал политик.
Нардеп призвал всех тех, с кем контактировал в последние дни, «внимательно отнестись к состоянию своего здоровья».
Напомним, 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.
Также положительный результат теста на COVID-19 получил президент Владимир Зеленский. Заболел и глава Офиса президента Андрей Ермак.
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