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В Украине за сутки более 5000 новых случаев заболевания СOVID-19

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В Украине за сутки более 5000 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 5 429 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7 761 человек, 219 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 10 января в Украине: зафиксировано 5 429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 306, медработников — 168); 96 385 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 242 человека, вторую дозу — 59 075 человек, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную дозу — 7 623 человека. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 915 человек; летальных исходов — 219; выздоровело — 7 761 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

В Минздраве отметили, что более 14 млн украинцев получили базовый курс прививки от COVID-19.

Днем ранее, 10 января за сутки выявили 1 969 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 января за сутки выявили 2 810 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 января выявили 3 195 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 709 871 человек; выздоровело — 3 522 547 человек; летальных исходов — 97 544.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу — 14 842 426 человека, получили две дозы — 14 039 548 человек, получили дополнительную дозу — 6 669 человек, бустерную дозу — 28 085 человек. В общей сложности проведено 28 916 728 прививок.

коронавирус
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