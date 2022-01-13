В Германии зафиксирован новый суточный максимум заражений коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии вновь увеличилось и в течение одного дня достигло максимума с начала пандемии. По данным Института имени Роберта Коха, утром в четверг, 13 января, медицинские учреждения сообщили о 81 417 новых случаях заболевания за последние 24 часа. В среду это число впервые превысило 80-тысячную отметку. Ровно неделю назад данный показатель составлял 64 340 новых случаев, хотя в праздничные дни были пробелы в тестировании и отчетности.

Согласно новым сведениям, к утру четверга за сутки в Германии от коронавируса умерли 316 человек.

За период с начала пандемии Институт имени Роберта Коха насчитал 7 743 228 подтвержденных случаев заражения вирусом Sars-CoV-2. Фактическое общее число, вероятно, значительно выше, поскольку во многих случаях инфекция не выявляется.

Число людей, умерших с подтвержденной инфекцией Sars-CoV-2, возросло в Германии до 115 051.