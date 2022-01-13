Уже три области Украины попали в «оранжевую» зону карантина

По состоянию на 13 января три области Украины находятся на оранжевом уровне эпидопасности, остальные области — на желтом уровне.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По состоянию на 13 января 2022 года в оранжевой зоне эпидопасности находятся Ивано-Франковская, Херсонская и Сумская области.
Так, в Ивано-Франковской и Сумской области превышены показатели коэффициента выявления случаев инфицирования коронавирусом — 22,1% и 24,8% соответственно.
В Херсонской области третий день подряд превышена динамика уровня госпитализаций — 54,3% при показателе 50%.
По состоянию на 13 января уровень заболеваемости в стране составляет 174 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 12 января, зафиксированы 10 046 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Украине подтверждены 3 727 034 случая COVID-19.
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