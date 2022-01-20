В Украине продолжает расти число новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 18 479 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 446 человек, 131 умер, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 19 января в Украине: зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2044, медработников — 492); 74 759 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу — 32 338 человек, дополнительную дозу получили 518 человек, бустерную дозу — 14 927 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 151 человек; летальных исходов — 131; выздоровело — 4 446 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 19 января за сутки выявили 12 815 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 января за сутки выявили 8 558 новых случаев заболевания СOVID-19, 17 января за сутки выявили 5 072 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 799 382 человека; выздоровело — 3 571 782 человека; летальных исходов — 98 843.

С начала вакцинальной кампании привито 15 080 101 человек, из них получили первую дозу — 15 080 099 человек, получили две дозы — 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу — 11 205 человек, бустерную дозу — 146 105 человек. В общей сложности проведено 29 613 234 прививки.