Глава МИД Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС и НАТО

Украина должна осуществить ряд значительных изменений, если она серьезно думает о евроатлантической интеграции. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вопрос, возможно ли вступление Украины в НАТО.

«Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции, — сказал он. — Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков».

Сийярто указал, что в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров в Украине. «Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим, — продолжил он. — Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам».

Сийярто находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН.