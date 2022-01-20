Джонсон считает вторжение РФ в Украину катастрофой для всего мира

Если Россия вторгнется в Украину, это будет «катастрофой для всего мира», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В четверг, 20 января, Джонсон предостерег Москву от новой агрессии против соседнего государства и призвал Кремль к дипломатическому урегулированию конфликта.
«Даже не сомневайтесь. Если Россия начнет вторжение в Украину, в какой бы то ни было форме и в каком бы то ни было масштабе, это, на мой взгляд, будет катастрофой не только для Украины, но и для России», — заявил глава правительства в Лондоне журналистам. Он подчеркнул, что Великобритания «целиком и полностью» поддерживает суверенитет Украины.
Тем самым он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что «небольшое проникновение» России в Украину может привести к ограниченной реакции стран НАТО, а масштабное вторжение — к «катастрофе для России».
Запад сейчас призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить «гарантии безопасности», требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.
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