США внесли в санкционные списки четырех украинцев

Власти США пополнили санкционные списки, связанные с «вредоносной внешней деятельностью России», четырьмя физическими лицами из Украины, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе Минфина США.

В черный список попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин, экс-депутат Владимир Олейник.