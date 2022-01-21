Зеленский сравнил себя с Рейганом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

Во время интервью газете Washington Post Зеленского спросили, как ему, человеку с актерской карьерой и без военного прошлого, избранному в 2019 году на пост президента, удалось справиться с кошмаром, возникшем на границе с Украиной. «Рональд Рейган тоже не был военным человеком», — заявил Зеленский.

«Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат», — ответил президент Украины на вопрос, восхищается ли он Рейганом.

Рейган, 40-й президент США, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в 2004 году в возрасте 93 лет. В 1937 году Рейган осуществил свою давнюю мечту: он начал работать киноактером в Голливуде. С 1937 по 1976 годы он снялся более чем в 50 фильмах, преимущественно играл роли положительных ковбоев.

4 ноября 1980 года, победив кандидата от Демократической партии, президента Джимми Картера, Рейган был избран 40-м президентом США.