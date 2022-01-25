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Борщевой набор в Украине подорожал за год вдвое

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Борщевой набор в Украине подорожал за год вдвое

В Украине фиксируется удорожание продуктов питания, в том числе стоимость стандартного набора овощей для приготовления борща в январе 2022 года более чем в два раза превысила показатель января прошлого года, сообщается на сайте Национального научного центра «Институт аграрной экономики» (ИАЭ) во вторник.

Кроме того, к началу января средняя стоимость капусты белокочанной выросла по сравнению с октябрем-2021 на 54% — до 12,09 грн/кг, лука репчатого — на 26%, также до 12,09 грн/кг, моркови — на 11%, до 9,98 грн/кг, картофеля — на 1%, до 8,76 грн/кг.

По данным эксперта ИАЭ Инны Сало, удорожание продуктов питания вызвано отменой тарифных льгот в январе 2021 года, что привело к росту тарифов на электроэнергию в прошлом году на 36,6%, водоснабжения (+10,9%), водоотвода (+17,3%). На рост цен на продукты повлиял также рост платы за аренду помещений, уровня заработной платы работников и транспортных расходов.

«Цены на тепличные овощи в Украине могут резко вырасти в зимне-весенний период 2022 года. Ценовой скачок предполагается настолько ощутимым, что для большого числа украинских потребителей с низким уровнем доходов свежие помидоры, огурцы и перец в этот период будут практически недоступны», — цитирует ИАЭ своего эксперта.

По данным учреждения, стоимость мяса птицы (тушки куриной) выросла с января-2021 к началу января-2022 на 26,6% — до 70,82 грн/кг, сала — на 19,8%, до 90,24 грн/кг, свинины — на 6,8%, до 123,75 грн/кг. По прогнозам ученых ИАЭ, тенденция к повышению цен на основные виды мяса сохранится в перовом полугодии 2022 года и составит 15-20%.

Помимо того по состоянию на январь 2022 года средняя цена 1 кг хлеба составляет 30,65 грн, что превышает показатели января прошлого года на 23%. По данным ИАЭ, удорожание энергоресурсов привело к увеличению их части в себестоимости хлебобулочных изделий с 5-7% до 15-20%, что с учетом инфляционного фактора приведет к дальнейшему их подорожанию на 10-25%.

Гречневая крупа в начале января 2022 против соответствующего периода прошлого года подорожала на 27,6% — до 47,77 грн/кг, ячневая — до 15,80 грн/кг (+21,7%), пшенная — до 18,42 грн/кг (+5,2%), эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.

Помимо того стремительный рост стоимости подсолнечного масла в 2021 году составил 85%, достигнув в начале января 2022 года отметки в 61,5 грн/л, и ожидается ее дальнейшее удорожание у августу 2022 года примерно на 20% — до 75 грн/л.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 января дополнил список продуктов питания с ограниченной максимальной 10%-й наценкой при розничной торговле.

Актуальный перечень продуктов с госрегулированием торговой наценки государством включает хлеб пшенично-ржаной, батон, крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, вермишель отечественного производства из муки высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, масло подсолнечной, яйца куриные категории С1, тушку куриную и масло сливочное жирностью 72,5%.

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Максимальная розничная наценка на указанные продукты устанавливается на уровне не более 10% оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке и другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю.

Европейская бизнес-ассоциации на прошлой неделе попросила правительство и профильные министерства отменить 10%-ное ограничение наценки на ряд социально значимых продуктов питания, либо перенести ее действие минимум до 1 марта из-за негативного влияния ограничений на работу розничной торговли. Бизнес-сообщество также просит разъяснить представителям ритейла порядок применения данной наценки.

инфляция, борщевой набор, цены
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