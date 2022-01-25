Япония призвала своих граждан срочно покинуть территорию Украины

Правительство Японии призывает граждан страны срочно покинуть территорию Украины. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
«Мы призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством Японии, мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан», — подчеркнул Мацуно.
24 января Министерство иностранных дел Японии присвоило Украине третий уровень опасности по четырехбалльной шкале, который равносилен призыву не посещать эту страну. Четвертый уровень подразумевает необходимость эвакуации.
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