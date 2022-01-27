Нацгвардеец, расстрелявший людей в Днепре, задержан

Правоохранители задержали военнослужащего Национальной гвардии, который расстрелял караул на территории Южного машиностроительного завода в Днепре и скрылся с места с оружием.

«Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом», — написал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в соцсети Facebook.

Он также сообщил, что для изучения обстоятельств произошедшего будет создана комиссия, которая установит мотивы Рябчука.

«Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые», — подчеркнул министр.

Как сообщалось, солдат срочной службы Национальной гвардии Украины Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р. в четверг, 27 января, в 3:40 открыл огонь по военнослужащим караула на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш». В результате погибли четверо военнослужащих Нацгвардии и одна гражданская, ещё пятеро получили ранения.

Мотивы совершенного преступления пока не известны.

По факту массового убийства Государственное бюро расследований начало уголовное производство.