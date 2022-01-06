Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием

Штурм Капитолия 6 января 2021 года сторонниками занимавшего в то время пост президента США Дональда Трампа был вооруженным восстанием. Об этом нынешний американский лидер Джо Байден заявил, выступая в четверг в стенах Конгресса с речью по случаю первой годовщины беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне.
«Это место подверглось нападению. Жизни людей были под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание», — считает он.
Трамп попытался избежать мирной передачи власти сменщику, проиграв выборы главы государства в ноябре 2020 года, заявил Байден.
«Впервые в нашей истории президент не только проиграл выборы, он попытался предотвратить мирную передачу власти, когда толпа, прибегнув к насилию, ворвалась в Капитолий. Однако они не добились своего. И в этот день поминовения мы должны гарантировать, что такая атака никогда, никогда не произойдет вновь», — сказал Байден, которому в ноябре 2020 года проиграл Трамп.
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