Секретарь СНБО резко выступил против Минских соглашений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник, 31 января, в интервью агентству Associated Press (AP) предостерег Запад от оказания давления на его страну с целью выполнения Минских соглашений по Донбассу, заключенных при посредничестве Франции и Германии, заявив, что попытка их реализации может привести к очень сложной внутренней ситуации, а это будет выгодно Москве.

Согласно сведениям Данилова, у границ Украины сосредоточены около 120 000 российских военнослужащих, и Москва может устроить провокации «в любой момент». Вместе с тем, он подчеркнул, что для начала полномасштабного вторжения потребуются большие приготовления, которые легко можно будет заметить.

По оценкам секретаря СНБО, период подготовки РФ к вторжению в Украину может занять от трех до семи дней. «Пока мы этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся», — сказал Данилов и выразил сожаление по поводу решения США, Великобритании, Австралии и Канады отозвать часть своих дипломатов из Киева, отметив, что такой шаг «был для нас неприятным». «Мы не думаем, что сейчас существует угроза», — подчеркнул он.

Президент США Джо Байден предупредил украинского лидера Владимира Зеленского во время телефонного разговора в четверг о том, что существует «явная вероятность» того, что Россия может предпринять военные действия против Украины в феврале. Однако Зеленский заявил в пятницу, что наращивание российских войск может быть лишь частью попыток Москвы оказать «психологическое давление» и посеять панику.

«Мы не можем допустить паники в стране. Нам очень трудно сохранять контроль над экономической ситуацией, когда все СМИ твердят, что завтра начнется война. Паника — сестра поражения», — указал Данилов в интервью AP.

По словам Данилова, в случае вторжения России Украина способна существенно и в сжатые сроки усилить свои 250-тысячные вооруженные силы и призвать в армию до 2,5 млн человек. «Они столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных», — сказал Данилов в интервью AP.

Как отметил также секретарь СНБО, до 420 000 украинцев получили боевой опыт в боях с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины и до 1 миллиона в стране с населением 41 млн человек имеют охотничьи лицензии.

Данилов упомянул о сделанном в понедельник заявлении МВД Украины о том, что оно предотвратило заговор с целью организации беспорядков в Киеве и ряде других городов Украины. Он отметил, что президент России Владимир Путин надеется достичь своей цели по уничтожению Украины путем внутренней дестабилизации даже без вторжения, используя «агентов влияния РФ».

«К сожалению, у нас здесь много агентов влияния Российской Федерации, которые стоят за планами дестабилизации нашей страны изнутри», — сказал он, указывая на «Оппозиционную платформу — За жизнь», которая имеет фракцию в Верховной раде.

«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны», — указал Данилов. По его словам, когда эти документы «были подписаны под дулом российской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно». Он указал, что если Минские соглашения будут реализованы, то это позволит России требовать отмены западных санкций,

Данилов призвал к переговорам о разработке нового документа, который был бы действительно выполним и который бы заставил Путина «отвести свои войска и танки ».

Кроме того Данилов осудил требования России к НАТО запретить Украине когда-либо вступать в Североатлантический альянс, заявив, что его страна сделала выбор в пользу интеграции в НАТО и Европейский Союз, и это отражено в ее конституции.

«Никто не имеет права диктовать нам то, должны мы или не должны присоединяться к альянсам. Это суверенное право нашего народа», — сказал Данилов.

Он также отметил, что Украине нужно больше западного оружия, сказав, что «это наша единственная просьба к нашим партнерам — дать нам больше оружия для самозащиты».

Данилов подверг критике Германию за отказ поставлять Украине оружие, также обвинив Берлин в том, что он не смог должным образом извиниться перед украинцами за преступления нацистов во время Второй мировой войны, когда Украина была частью Советского Союза.

«Они извинились перед Россией, как будто бы мы одна страна. Им тогда не стоит говорить про демократию, лучше пусть говорят, что поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.