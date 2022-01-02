Войти
Шмыгаль похвастался рекордной средней зарплатой в Украине
официально
Шмыгаль похвастался рекордной средней зарплатой в Украине
Волкер призвал ввести санкции против России «немедленно»
позиция
Волкер призвал ввести санкции против России «немедленно»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

планы
RSS

Еврокомиссия может присвоить ядерной энергетике «зеленый» статус

281
Еврокомиссия может присвоить ядерной энергетике «зеленый» статус

Евросоюз может присвоить статус экологически чистых («зеленых») некоторым проектам в сфере ядерной энергетики и газовой отрасли. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Принимая во внимание научные рекомендации и текущий технический прогресс, а также проблемы переходного периода в государствах-членах, Еврокомиссия решила, что природный газ и ядерная энергия являются средствами, способствующими переходу к использованию преимущественно возобновляемых источников В частности, они (газ и ядерная энергия. — Ред.) способствуют переходу к климатической нейтральноcти», — отмечается в документе.

Еврокомиссия заявляет, что связанные с газовой отраслью активы могут быть включены в так называемую «таксономию ЕС» и получить статус «зеленых» только в случае, если к 2023 году используемый ими газ будет поступать из возобновляемых источников и иметь низкий процент вредных выбросов.

«Таксономия» должна стать для Евросоюза единой системой классификации активов участников рынка с точки зрения влияния на окружающую среду. Данный инструмент станет одним из ключевых для обеспечения запланированного перехода ЕС на экологически чистые источники энергии к 2050 году.

Еще один инструмент — регламент по трансграничному корректирующему углеродному механизму (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, или углеродный налог), Еврокомиссия представила в июле 2021 года. Он подразумевает, что производители, которые поставляют в ЕС продукцию с высоким углеродным следом, должны будут платить за выбросы парниковых газов при создании их продукции и товаров.

Еврокомиссия пообещала провести до 12 января дополнительные консультации с экспертной группой, сформированной государствами-членами ЕС, и подготовить в январе соответствующий закон. Европарламент и Совет Европы в течение четырех месяцев смогут изучить документ, утвердить его или заявить возражения. В случае необходимости период рассмотрения может быть продлен на два месяца.

Читайте также: В Британии из-за коронавируса скоро станет некому работать

В ноябре министры по вопросам окружающей среды и климата Германии, Люксембурга, Австрии, Португалии и Дании выступили с совместным заявлением об опасности использования ядерной энергетики. Это, по их мнению, не совместимо с декларируемым в «таксономии ЕС» принципом «не навреди».

В список «зеленых» отраслей ядерную энергетику предложили включить десять стран Евросоюза перед прошедшей осенью 2021 года в Глазго климатической конференцией. Авторами этой инициативы были, в частности, Франция, Финляндия и Польша. Эти страны предлагают считать инвестиции в атомные электростанции соответствующими правилам «зеленого» финансирования.

ЕС, атомная энергетика, зеленая энергетика
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 2 января 2022
Суббота, 1 января 2022
Пятница, 31 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016