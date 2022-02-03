Чемерис: Зеленскому дали месяц на завершение дел на посту президента, но он уже договаривается о гарантиях неприкосновенности

Владимиру Зеленскому дали месяц на завершение дел на посту президента, но он уже договаривается о гарантиях неприкосновенности. Об этом в эфире UkrLive заявил правозащитник, политический эксперт Владимир Чемерис.

Эксперт предположил, что визиты западных политиков в Украину не являются безосновательными и не касаются якобы российской агрессии, о которой говорит Офис президента.

Чемерис сделал такой вывод 1 февраля, перед визитом в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Сегодня в Украину прилетит премьер Британии Борис Джонсон, который на встрече с Зеленским сделает ему последнее предупреждение: или ты за месяц завершаешь дела на посту президента и уходишь в отставку, но с гарантиями неприкосновенности. Или британская разведка откроет информацию об активах», — заявил он.