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Wall Street Journal узнала о том, что Зеленский думает об угрозе российского вторжения

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Wall Street Journal узнала о том, что Зеленский думает об угрозе российского вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным вторжение России, сообщают источники The Wall Street Journal. По его мнению, заявления американских политиков на этот счет нагнетают обстановку и способствуют усилиям России по дестабилизации на Украине.

По данным издания, президент США Джо Байден предупреждал Зеленского о повышенной угрозе со стороны России. Украинский президент ответил, что угроза существовала с 2014 года, а Байден с ним не согласился, рассказали собеседники газеты. Американский лидер отметил, что присутствие российских военных в Беларуси, куда те прибыли якобы для участия в совместных учениях, все меняет.

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, который, по данным The Wall Street Journal, в конце января встречался с Зеленским, считает, что тот стремится «излучать уверенность и спокойствие», потому что угроза со стороны России и ее нагнетание влияют на экономику страны. «С другой стороны, он должен излучать спокойствие, уверенность и решимость, чтобы победить Путина в гляделки», — пояснил Тейлор.

Зеленский ранее просил представителей СМИ осторожнее высказываться на тему конфликта с Россией и не говорить, что «война будет завтра».

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В конце января CNN сообщил об усилении разногласий между президентами Украины и США по вопросу угрозы нападения России на Украину. По данным источников телеканала, Зеленскому надоело чрезмерное внимание Вашингтона к этой ситуации, которое только вызывает панику внутри страны. Украинские власти недовольны и тем, что в США о якобы готовящемся нападении говорят как о неизбежном событии.

В начале февраля в Белом доме заявили об отказе от слова «неминуемый» в контексте предполагаемого вторжения. При этом США продолжают считать, что эскалация может произойти в любой момент, подчеркнула представитель администрации Джен Псаки.

Владимир Зеленский, отношения с Россией
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Среда, 9 февраля 2022
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