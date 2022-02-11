Блинкен не исключает, что Путин не станет ждать конца Олимпиады для нападения на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила больше сил к своей границе с Украиной и может приступить к вторжению в любой момент, даже во время зимних Олимпийских игр.

Об этом сообщает Reuters.

Он сказал, что Вашингтон продолжает «сворачивать» свое посольство в Украине и повторил призыв Госдепартамента к американским гражданам немедленно покинуть страну.

«Проще говоря, мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил к украинской границе», — сказал Блинкен на пресс-конференции в австралийском городе Мельбурн.

«Как мы уже говорили раньше, мы находимся в окне, когда вторжение может начаться в любое время, и чтобы быть понятным, в том числе во время Олимпиады» — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, поскольку ситуация может быстро «сойти на безумие».