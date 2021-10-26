Войти
Шмыгаль рассказал о военной помощи США
дружба народов
Шмыгаль рассказал о военной помощи США
Байден не хочет холодной войны с Китаем
дружба народов
Байден не хочет холодной войны с Китаем

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Математика понадобится при поступлении на большее количество специальностей

261
Математика понадобится при поступлении на большее количество специальностей

Для поступающих, желающих получить степень бакалавра, изменили перечень предметов, необходимых для сдачи внешнего независимого оценивания, пишет ZN.UA. В частности, теперь от многих поступающих будут требовать знать математику.

«Несколько лет подряд МОН последовательно пытается мотивировать учащихся к тщательному изучению математики. Это и определение математики обязательным предметом для составления ГИА в форме ВНО, и установление обязательности этого предмета при поступлении на определенные специальности и объявление президентом Украины 2020-2021 учебного года Годом математики в Украине. При утверждении условий приема в заведения высшего образования в 2022 году также добавились специальности, на которые вторым обязательным конкурсным предметом определена математика», — отмечает издание.

Изменения касаются следующих специальностей:

«Журналистика» (061);
«Социальная работа» (231);
«Социальное обеспечение» (232).

Для поступления на специальности в области знаний «Международные отношения» обязательными вторым и третьим конкурсными предметами определены математика и иностранные языки соответственно (в прошлом году вторым предметом был иностранный язык, а для специальности «Международные экономические отношения» — математика, а третья была возможность выбирать).

Если говорить о поступающих на специальности в области знаний «Здравоохранение», то они второй предмет теперь смогут выбирать из математики или биологии, а третий — из химии или физики.

Читайте также: Суд в Амстердаме постановил передать скифское золото Украине

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования обнародовал график пробного ВНО в 2022 году. В частности, регистрация на пробное внешнее независимое оценивание начнется 5 января и продлится до 22 января следующего года.

Отметим, что в этом году тестирование по математике провалили 31,11% абитуриентов, по украинскому языку — 7,45%, по украинскому языку и литературе — 7,96%, по истории Украины — 18%, по биологии — 2,34%, по географии — 5,38%.

ВНО, абитуриенты
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 26 октября 2021
Понедельник, 25 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Коррупция – это лишь внешний симптом болезни

Коррупция это враг #1 для экономики Украины. Вот недавно КМИС опубликовал результаты опроса и так считают больше 40% опрошенных. Хотя лично я считаю, что коррупция - это лишь внешний симптом болезни. А вот настоящей болезнью является текущая сырьевая специализация нашей экономики.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016