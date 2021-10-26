Математика понадобится при поступлении на большее количество специальностей

Для поступающих, желающих получить степень бакалавра, изменили перечень предметов, необходимых для сдачи внешнего независимого оценивания, пишет ZN.UA. В частности, теперь от многих поступающих будут требовать знать математику.
«Несколько лет подряд МОН последовательно пытается мотивировать учащихся к тщательному изучению математики. Это и определение математики обязательным предметом для составления ГИА в форме ВНО, и установление обязательности этого предмета при поступлении на определенные специальности и объявление президентом Украины 2020-2021 учебного года Годом математики в Украине. При утверждении условий приема в заведения высшего образования в 2022 году также добавились специальности, на которые вторым обязательным конкурсным предметом определена математика», — отмечает издание.
Изменения касаются следующих специальностей:
«Журналистика» (061);
«Социальная работа» (231);
«Социальное обеспечение» (232).
Для поступления на специальности в области знаний «Международные отношения» обязательными вторым и третьим конкурсными предметами определены математика и иностранные языки соответственно (в прошлом году вторым предметом был иностранный язык, а для специальности «Международные экономические отношения» — математика, а третья была возможность выбирать).
Если говорить о поступающих на специальности в области знаний «Здравоохранение», то они второй предмет теперь смогут выбирать из математики или биологии, а третий — из химии или физики.
Напомним, Украинский центр оценивания качества образования обнародовал график пробного ВНО в 2022 году. В частности, регистрация на пробное внешнее независимое оценивание начнется 5 января и продлится до 22 января следующего года.
Отметим, что в этом году тестирование по математике провалили 31,11% абитуриентов, по украинскому языку — 7,45%, по украинскому языку и литературе — 7,96%, по истории Украины — 18%, по биологии — 2,34%, по географии — 5,38%.
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