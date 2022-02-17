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Партнер Уоррена Баффета сравнил криптовалюту с венерическим заболеванием

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Партнер Уоррена Баффета сравнил криптовалюту с венерическим заболеванием

Вице-председатель совета директоров компании Berkshire Hathaway и многолетний партнер Уоррена Баффета 98-летний Чарльз Мангер на ежегодном собрании Daily Journal в Лос-Анджелесе заявил о гордости в связи с тем, что не инвестировал в цифровые активы, пишет Bloomberg. Также Мангер сравнил криптовалюту с венерическим заболеванием.

«Я не инвестировал в криптовалюту. Я горжусь тем, что избежал этого. Она напоминает что-то вроде венерического заболевания», — отметил инвестор.

Бизнесмен отметил, что негативно относится к криптовалютам из-за их использования вымогателями, террористами, и лицами, которые уклоняются от уплаты налогов. По мнению Мангера, власти США должны немедленно запретить криптовалюту, как это сделали в Китае.

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Мангер — давний критик криптовалют. В конце 2021 года он заявил, что никогда не купит криптовалюту и назвал правильным полный запрет на криптовалютные транзакции в Китае. В мае того же года бизнесмен называл биткоин отвратительным, а также заявлял, что он ненавидит успех первой криптовалюты. В феврале 2020 года инвестор подчеркивал, что цифровые деньги не имеют ценности, а также в большинстве случаев используется для незаконного перемещения капитала.

криптовалюта
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Мнения

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публицист

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Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

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политический эксперт

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