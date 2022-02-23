Российское посольство в Киеве спустило флаги

Российское посольство в Украине спустило флаги.

Перед этим во всех дипломатических представительствах России в стране началась эвакуация. МИД России накануне предупреждал об этом, поясняя, что решение было принято якобы для защиты жизни и безопасности персонала российских загранучреждений в Украине.

Отметим, что утром в среду во Львове местные жители увидели на территории генерального консульства России дым и вызвали пожарных. Однако прибывшие на место сотрудники экстренной службы не обнаружили пожара. Выяснилось, что работники консульства что-то сжигают в бочке на территории консульства.