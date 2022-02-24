Премьер Британии призвал немедленно созвать саммит лидеров стран НАТО

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призвал к немедленной встрече лидеров всех стран НАТО из-за военной операции России в Украине.

«Это катастрофа для нашего континента, — написал он в четверг в Twitter. — Я выступлю с обращением к нации сегодняшним утром по поводу российского вторжения в Украину. Я также проведу разговор с лидерами Группы семи и призываю провести срочную встречу лидеров НАТО как можно быстрее».