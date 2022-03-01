Байден в ежегодном послании к конгрессу будет говорить про Украину

Из-за войны в Украине в текст речи президента США Джо Байдена, подготовленную для ежегодного послания в конгрессе, внесли изменения, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание пишет, что после начала российской агрессии администрация Байдена переделала текст речи, сделав в ней акцент на российско-украинский конфликт, который описывается как «серьезный кризис, стоящий перед Западом».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, как сообщает газета, указывала, что речь будет содержать информацию о том, какими способами Байден пытался сплотить мир против российских властей. Она сказала, что Байден укажет на «важность лидерства Соединенных Штатов в мире» в нынешний момент и их роль в отстаивании ценностей и «глобальных норм».

Президент США, согласно Конституции страны, должен ежегодно выступать перед конгрессом с посланием «О положении страны». Впервые с таким посланием в 1790 году выступил первый президент Джордж Вашингтон.

В послании американские лидеры представляют свое видение ситуации в стране, указывают приоритетные направления внешней и внутренней политики. Их речи рассматриваются как основа законодательной деятельности конгресса.