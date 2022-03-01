Украина призвала международные финансовые организации обнулить долги страны

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан просит международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги нашй страны.
«Масштаб разрушений в Украине... колоссальный! Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодняшний день внешний долг составляет 1,6 триллиона гривен, или более 57 миллиардов долларов. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!» — написал Пацкан на своей странице в Facebook.
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