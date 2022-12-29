Литва заморозила 87 млн євро російських та білоруських компаній

Майже EUR87 млн коштів російських та білоруських компаній заморожені у зв'язку з санкціями у Литві на сьогодні, повідомило литовське МВС із посиланням на дані Служби розслідування фінансових злочинів (СРФЗ).
Зокрема, заморожені EUR77,88 млн у російських компаній та EUR8,9 млн - у білоруських.
Станом на 20 грудня СРФЗ застосувала санкції до 16 юридичних та фізичних осіб: було заморожено кошти дев'яти підприємств із Росії та шести компаній і однієї фізичної особи з Білорусі.
Серед підсанкційних компаній МВС зазначає Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe та інші.
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