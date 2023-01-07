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Білий дім: США виділяють Україні військову допомогу на $3 млрд

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США виділяють Україні пакет військової допомоги на більш ніж $3 млрд, заявила представник Білого дому Карін Жан-П'єр у п'ятницю.

Під час пресбрифінгу Жан-П'єр заявила, що США виділяють "понад $3 млрд на військову допомогу Україні".

До найбільшого, за словами Жан-П'єр, пакета допомоги для України увійдуть уніфіковані гусеничні платформи "Бредлі" та інші види озброєння, а також боєприпаси.

Источник: Интерфакс-Украина
Жан-П'єр
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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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