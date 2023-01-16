Лідер країни-агресора володимир путін зробив чергову цинічну заяву про війну проти України - він упевнений, що «динаміка розвитку подій є позитивною».
Як пише Слово і діло, про це диктатор повідомив в інтерв'ю журналістам, які попросили його оцінити динаміку так званої спецоперації проти України
«Динаміка позитивна, все розвивається в рамках плану міноборони та генерального штабу», - сказав він.
Також він заявив, що нібито «ситуація у російській економіці є стабільною, незважаючи на санкції, запроваджені західними країнами».
Нагадаємо, за спостереженнями військової розвідки України російська федерація проводить підготовку до тривалої війни.
Також росЗМІ писали про те, що у кремлі розпочали підготовку до президентських виборів за участю володимира путіна. Виходять із того, що вибори відбудуться у заплановані терміни – 17 березня 2024 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023