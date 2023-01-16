Лідер країни-агресора володимир путін зробив чергову цинічну заяву про війну проти України - він упевнений, що «динаміка розвитку подій є позитивною».

Як пише Слово і діло, про це диктатор повідомив в інтерв'ю журналістам, які попросили його оцінити динаміку так званої спецоперації проти України

«Динаміка позитивна, все розвивається в рамках плану міноборони та генерального штабу», - сказав він.

Також він заявив, що нібито «ситуація у російській економіці є стабільною, незважаючи на санкції, запроваджені західними країнами».

Нагадаємо, за спостереженнями військової розвідки України російська федерація проводить підготовку до тривалої війни.

Також росЗМІ писали про те, що у кремлі розпочали підготовку до президентських виборів за участю володимира путіна. Виходять із того, що вибори відбудуться у заплановані терміни – 17 березня 2024 року.