МО України: Повторне вторгнення росіян з білорусі малоймовірне

Українські військові ведуть розвідку в білорусі, так як існує ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території сусідньої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.
В українській розвідці вважають, що можливе повторне вторгнення росіян малоймовірне. Але за ситуацією в Білорусі ведеться постійне спостереження.
"Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території білорусі ознак створення ударного угруповання. російська армія в білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку білорусі - це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій", - заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк.
За його словами, саме навчання російських військових викликають найбільшу увагу розвідки. Однак якщо окупанти все ж спробують прорватись на терторію України - їх буде знищено.
Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що російське військове командування перекидає мобілізованих з полігонів білорусі та росії до зони бойових дій та до прикордонних районів.
Додамо, що, за словами командувача Об’єднаних Сил ЗСУ, генерала-лейтенанта Сергія Наєва, ситуація на кордоні з білоруссю не вказує на загрозу наземних дій ворога проти України. Кількість білоруських військових вздовж рубежів залишається незмінною.
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