Санна Марін: Вплинути на хід війни в Україні можуть заморожені російські кошти

Заморожені у світі російські кошти необхідно направити на допомогу Україні, що дозволить змінити хід війни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку думку під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі висловила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

“Я переконана, що вплинути на хід війни в Україні можуть заморожені кошти, яких є багато: російського центробанку, олігархів. Я розумію, що з юридичної точки зору це дуже складно, але нам необхідно знайти спосіб використати ці кошти для підтримки України та її відбудови”, - сказала Марін.

На її переконання, “це може вплинути на хід війни більше, ніж вважається, оскільки за цими грошима стоять багато інтересів”.

“Звісно, все цим вирішити не вдасться, але такий підхід ми ще не спробували. Необхідно знайти юридичні механізми використання цих коштів для підтримки України”, - наголосила прем’єр-міністр.