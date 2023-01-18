Фінляндія: Україна самостійно має вирішувати, чи будуть переговори із рф

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що Україна сама вирішить, коли їй вести переговори з рф і на яких умовах, але необхідно зробити так, щоб війна закінчилася перемогою України.

"Ми не знаємо, коли війна закінчиться. Але ми маємо переконатися, що вона закінчиться перемогою України. Я не думаю, що тут є інший вибір. Якщо росія переможе, тоді будуть десятиліття такої поведінки попереду", - сказала Марін під час інтерв'ю на економічному. форумі у Давосі.

Вона наголосила, що якщо рф виграє війну, то це буде сигнал, що "ти можеш вторгатися до іншої країни, атакувати, захоплювати території".

"Ми маємо відправити меседж, що рф програє, що Україна вижене росіян, і Україна буде цілісною знову. Ми повинні переконатися, що це станеться", - додала Марін.

Вона наголосила, що Україна самостійно має вирішувати, чи будуть переговори із рф.

"Нам тільки потрібно підтримувати. Вони потребують більшої військової підтримки і ми маємо її надати. А також гуманітарну та фінансову допомогу…Їм вирішувати, на який вид переговорів вони підуть, які умови вони готові прийняти. Наша робота - підтримувати їх", - сказала прем'єр.

Також вона висловила впевненість, що якби Україна була членом НАТО, то війни не було б. За її словами, у 2014 році, коли рф окупувала Крим, "нам слід було поводитися інакше, бути сильнішими, запровадити санкції, і тоді історія була б іншою".

Крім того, Марін наголосила, що необхідно стати незалежними від авторитарного режиму рф, зокрема, в енергетичному секторі.

"Я думаю, єдиний меседж, який ми повинні відправити - ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно. Один рік, п'ять років, десять років, п'ятнадцять років, скільки потрібно", - заявила вона.