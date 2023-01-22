Окупанти в Мелітополі намагаються створити власну приватну армію

Зрадники та колаборанти в окупованому Мелітополі намагаються створити власну приватну військову компанію. До її складу беруть людей з країни-агресора та Сербії.

Про це Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомляє в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», пише Слово і діло.

«Окупанти приховано мобілізують всіх підряд. За даними Генштабу у Севастополі до військкоматів викликають ІТ-спеціалістів, фінансових та інших працівників, які мали бронь від мобілізації», - йдеться у заяві.

При цьому, Федоров пояснив, що окупанти створюють власні приватні військові компанії. У Мелітополі місцевий гауляйтер Євген Балицький шукав «добровольців» для свого «батальйону Судоплатова» по всій окупованій частині Запорізької області та в рф. Охочих знайшлось не багато, тому Балицький взяв найманців з Сербії, з них двоє катів, яких розшукує Інтерпол.

«Вони зробили з мобілізованих диких звірів. Ворожих військових у народі називають «смердючими» - у них немає достатньої екіпіровки, вони не слідкують за гігієною, іноді їдять сире м’ясо і «наступають» хаотично на забій», - додав мер.

Водночас, Федоров зазначив, що ці мобілізовані повертаються до росії тільки у чорних пакетах.