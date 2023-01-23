Film.ua та Ірма Вітовська запустили проєкт про злочини росіян проти культурного надбання України

Film.ua Group спільно з акторкою театру і кіно Ірмою Вітовською запустили діджитал-проєкт «Вкрадене мистецтво» про злочини росіян проти культурного надбання України. Як пише Детектор-медіа, про це написало Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти у фейсбуці.

«На цей час окупанти пограбували вже багато українських музеїв, знищили ряд музейних фондів й вивезли у невідомому напрямку унікальні експонати. Нездатні створити власне вони крадуть і привласнюють чуже», — йдеться в повідомленні.

Серед експонатів агентство назвало картини Архипа Куїнджі, Івана Айвазовського, Миколи Дубовського, Тетяни Яблонської, Миколи Глущенка та Михайла Дерегуса.

Проєкт покликаний докладніше ознайомити зі злочинами Росії проти об’єктів української культурної спадщини. Кожен епізод циклу розповідає про окремий випадок знищення або розкрадання українських культурних надбань.