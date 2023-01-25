НКРЕПК продовжує штрафувати обленерго за недотримання графіків відключень світла

За недотримання графіків відключень світла та порушення газо- і водопостачання було оштрафовано кілька підприємств енергетичного ринку.
Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕПК), пише Слово і Діло.
Відомо, що 24 січня на засіданні НКРЕПК було ухвалено рішення про накладення штрафів на:
Минулого тижня аналогічні штрафи були накладені на АТ «Вінницяобленерго», ПрАТ «Волиньобленерго» та АТ «Чернівціобленерго».
На наступні засідання перенесено питання штрафів щодо «Львівобленерго», «Тернопільобленерго», «Закарпаттяобленерго», «ДТЕК Київські регіональні електромережі» та «Полтаваобленерго».
Крім того, вирішено провести позапланові виїзні перевірки у 6 енергопостачальників та продовжено перевірки, що тривають на 5 підприємствах – виробниках теплової та електроенергії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023