У річницю вторгнення в Україну ЄС збирається запровадити нові санкції проти росії

Євросоюз хоче запровадити нові санкції проти росії у річницю російського вторгнення в Україну.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами глави Єврокомісії, в ЄС розраховують, що нові антиросійські санкції будуть готові до 24 лютого.

Водночас, за даними AFP, Урсула фон дер Ляєн високо оцінила зусилля України щодо боротьби з корупцією після серії публічних розслідувань та гучних звільнень.