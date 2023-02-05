Кондратюк: Україна незабаром стане членом ЄС і членом НАТО

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк впевнена, що Україну приймуть в НАТО після завершення війни.

Про це вона заявила під час брифінгу у Бородянці, звертаючись до президента Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям, передає кореспондент Укрінформу.

“...Ми віримо, що Україна незабаром стане членом ЄС і членом НАТО. Понад 85% наших громадян, за всіма соціологічними опитуваннями, підтримують референдум, на якому вони (підтримають — ред.) вступ України до НАТО”, - сказала Кондратюк.

За словами заступниці Голови ВР, в української влади є розуміння того, що, оскільки Україна перебуває у стані війни, то це (рішення щодо членства України у НАТО — ред.) дуже важко буде прийняти на рівні всіх парламентів, тобто, фактично ратифікувати прийняття України до НАТО.

“Але ми бачимо, що всі країни НАТО — без винятку — допомагають нам озброєнням, фінансово, гуманітарно. І я впевнена, що це тільки початок. Але абсолютно погоджуюся з президентом Чехії, який має неймовірний досвід якраз роботи у НАТО, що Україна зразу ж після завершення (війни — ред.) буде членом НАТО. Принаймні щодо цього, мені здається, навіть уже немає сумнівів”, - уточнила Кондратюк.

На думку української парламентарки, наша держава саме завдяки ЗСУ може додати неймовірного потенціалу для НАТО.

Зі свого боку Гарріо-Майлям висловила сподівання, що Україна переможе, і переможе скоро, і вже після цього вони зможуть прийняти її до родини держав НАТО.

“Хоча, звісно, Парламентська Асамблея не має права остаточного розсуду, і це потребує згоди усіх країн-членів НАТО, - але ми не бачимо інакшого майбутнього для України. Ми вважаємо, що це просто та стежка, що пролягла у наше спільне майбутнє. І будемо робити все для того, щоб це здійснилося”, - заявила очільниця ПА НАТО.