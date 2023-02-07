В Україні корпорація Procter&Gamble потрапила у список спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську корпорацію Procter&Gamble (P&G) у список міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК, передають Українськi Новини.

Компанії належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та інші.

Підставою стало те, що, працюючи в рф, компанія сплачує податки в російський держбюджет і сприяє мобілізаційним заходам, – інформацію про це НАЗК надала Рада економічної безпеки України.

У березні 2022 року P&G заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити у ньому лише товари для здоров’я та гігієни.

А у серпні з’явилася інформація, що компанія більше не вкладає кошти в розвиток бізнесу на території рф.

Попри це, бізнес P&G досі діє та розвивається у росії.

Зокрема, на території рф продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, та завод з виготовлення лез та станків для гоління Gillette.

У такий спосіб компанія продовжує заробляти на ринку рф та робити внесок у держбюджет країни-агресора.

Лише за 2021 компанія сплатила близько $5,2 млн у вигляді податкових надходжень та інших виплат.

Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян.

У березні, вже після заяви про зменшення присутності на російському ринку, P&G на 40% підняла ціни на власні товари в рф, чим майже знівелювала втрату доходу від скорочення портфеля брендів.

Згідно з даними звіту компанії за 2022 рік, за рахунок такого підвищення цін на продукцію зросли органічні продажі компанії в росії.

Окрім того, лишаючись в росії, компанія сприяє мобілізації, адже згідно з новим російським законодавством, корпорації, які працюють в рф, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.