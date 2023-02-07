Медійна рада вважає неприпустимим транслювання в Україні контенту російською мовою

Незалежна медійна рада вважає неприпустимим транслювання в Україні контенту кабельних провайдерів російською мовою.
Про це йдеться у заяві Незалежної медійної ради, передає Укрінформ.
«Незалежна медійна рада рекомендує ключовим стейкхолдерам звернути увагу на наявність російськомовного контенту в пакетах послуг українських провайдерів платного телебачення та розробити ефективний план щодо переорієнтації ринку на англомовні продукти, забезпечити належне титрування таких продуктів українською мовою, а в перспективі — якісного дубляжу», - йдеться у повідомленні.
Незалежна медійна рада рекомендує Національній раді з питань телебачення і радіомовлення скласти та оприлюднити перелік російськомовних телеканалів та сервісів, які надають доступ до таких каналів на території України. Крім того, закликають вжити заходів з припинення трансляції телеканалів рф, які несуть загрозу українському простору медіаграмотності.
Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Креміню рекомендують скласти й оприлюднити та регулярно оновлювати перелік суб’єктів, які здійснюють якісний переклад контенту у формі українськомовних субтитрів, озвучення чи дубляжу.
Крім того, провайдерам аудіовізуальних сервісів рекомендується під час укладення угод із правовласниками каналів вимагати постачання версій телеканалів або програм, орієнтованих на європейську аудиторію, а не російську.
Український культурний фонд закликають під час планування програм і розрахунку бюджетів закладати кошти на підтримку перекладу/дубляжу іноземного аудіовізуального продукту для лінійних і нелінійних медіа.
Міжнародним донорам рекомендують посилити фокус на поширенні культурного продукту різних країн з метою більшої інтеграції України у світовий контекст і підтримці перекладу такого контенту українською мовою, зробити цей напрям одним із пріоритетних.
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