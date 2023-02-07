Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Медійна рада вважає неприпустимим транслювання в Україні контенту російською мовою

258

Незалежна медійна рада вважає неприпустимим транслювання в Україні контенту кабельних провайдерів російською мовою.

Про це йдеться у заяві Незалежної медійної ради, передає Укрінформ.

«Незалежна медійна рада рекомендує ключовим стейкхолдерам звернути увагу на наявність російськомовного контенту в пакетах послуг українських провайдерів платного телебачення та розробити ефективний план щодо переорієнтації ринку на англомовні продукти, забезпечити належне титрування таких продуктів українською мовою, а в перспективі — якісного дубляжу», - йдеться у повідомленні.

Незалежна медійна рада рекомендує Національній раді з питань телебачення і радіомовлення скласти та оприлюднити перелік російськомовних телеканалів та сервісів, які надають доступ до таких каналів на території України. Крім того, закликають вжити заходів з припинення трансляції телеканалів рф, які несуть загрозу українському простору медіаграмотності.

Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Креміню рекомендують скласти й оприлюднити та регулярно оновлювати перелік суб’єктів, які здійснюють якісний переклад контенту у формі українськомовних субтитрів, озвучення чи дубляжу.

Крім того, провайдерам аудіовізуальних сервісів рекомендується під час укладення угод із правовласниками каналів вимагати постачання версій телеканалів або програм, орієнтованих на європейську аудиторію, а не російську.

Український культурний фонд закликають під час планування програм і розрахунку бюджетів закладати кошти на підтримку перекладу/дубляжу іноземного аудіовізуального продукту для лінійних і нелінійних медіа.

Міжнародним донорам рекомендують посилити фокус на поширенні культурного продукту різних країн з метою більшої інтеграції України у світовий контекст і підтримці перекладу такого контенту українською мовою, зробити цей напрям одним із пріоритетних.

контент, кабельне телебачення
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 7 февраля 2023
Понедельник, 6 февраля 2023
Воскресенье, 5 февраля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.

Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023