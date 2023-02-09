Подоляк розповів, навіщо Україні далекобійні ракети

росіяни відсунули свої склади з озброєнням в глиб лінії фронту і це значно ускладнило їх знищення українським військовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.
За його словами, далекобійні ракети також допоможуть ліквідувати склади з російським озброєнням в окупованому Криму.
"Є стратегічні склади в Криму, які забезпечують усе угрупування по всій лінії фронту. Для того, щоб знищити ці склади й зменшити інтенсивність артилерійського вогню, нам потрібні саме ракети підвищеної дальності", - сказав Подоляк.
Він зауважив, що знищення складів допоможе у майбутньому уникнути боїв, які відбуваються на Бахмутському напрямку та у Донецькій області в цілому.
"І в тому числі зменшити кількість мобілізованих, я прямо скажу, нам потрібні ракети превентивної дії, щоб на далекій відстані це можна було робити", - підкреслив він.
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