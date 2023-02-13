Британія: Середнє значення втрат рф за останні сім днів становило 824 загиблих на день

За останні два тижні росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Так, британська розвідка посилається на статистику втрат росіян з даних Генштабу ЗСУ.
"Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що середнє значення у даних про втрати рф за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року.
"Зростання кількості втрат росіян, імовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - додали в британській розвідці.
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